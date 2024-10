URGENT: Claude Legault et son amoureuse demandent l'aide de leurs fans!

Mononc’André, un proche de Claude et Gaële, s’était occupé de ces deux adorables félins depuis leur enfance dans le quartier Villeray. Pour honorer la mémoire d’André et respecter ses dernières volontés, le couple a pris soin de Cian et Noireau, mais l’arrivée de l’hiver complique les choses. Ils sont maintenant à bout de ressources et espèrent trouver des familles prêtes à les adopter!

Voici le message:

«😿URGENT😿



🏠 Chats cherchent foyer 🏠



Nous vous présentons Cian et Noireau, 2 beaux minous qui vivent dans le quartier Villeray depuis leur enfance.



C’est Mononc’André qui les a élevé et leur a donné bien de l’amour ces dernières années. Mais voilà, Mononc’Andre nous a quitté au mois de mars dernier et les voilà orphelins. 😿😿



André nous a laissé des recommandations pour ses chats qui étaient presque comme ses enfants. Depuis nous faisons tout pour honorer sa mémoire et respecter ses voeux mais l’hiver approche et nous sommes à bout de ressources. ❄️😱



Nous cherchons donc désespérément des familles qui voudraient bien les recueilliir. 🙏🏻🙏🏻



Ces deux beaux chats sont câlins, tendres, affectueux et très souvent en quête d’affection😻😻 Ils sont vaccinés 💉, stérilisés et à jour dans leur carnet de santé 📚, aussi, micro pucé. De plus, une cage, un sac de litière et un sac de nourriture viennent avec chacun d’eux.



Les refuges peinent à nous répondre et malgré notre volonté de bien faire nous ne sommes pas en mesure de garder les chats avec nous. 😩😩



Nous en avons déjà deux de 17 ans qui ne sortent pas et demandent des soins particuliers alors nous ne pouvons pas garder Cian et Noireau avec nous. 😔😔



Merci beaucoup de nous avoir lu et si jamais vous voulez bien nous aider, en les adoptant ou en passant le mots pour qu’on leur trouve un endroit plein d’amour pour la suite et le reste de leur belle vie. 🍁🧡



Gaële et Claude

🤗😻🤗😻🤗



Claude Legault»

Le couple espère que leur appel trouvera écho auprès de leurs abonnés et des amoureux des animaux.

Si vous êtes en mesure d’offrir un foyer chaleureux à ces deux félins ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait les accueillir, n’hésitez pas à contacter Gaële et Claude!