Découvrez le nouveau look de Claude Legault!

Claude Legault a toujours été discret sur sa vie personnelle. Depuis quelques années, le comédien est en couple avec la chanteuse française, Gaële.

Ce mois-ci avait lieu la première de Starmania et Claude est apparu avec sa conjointe.

Sur le tapis rouge de l'opéra rock, Claude Legault et sa conjointe Gaële ont fait sensation avec des tenues élégamment décontractées et harmonieusement assorties. Claude arborait un look sobre et raffiné avec une chemise beige clair portée sur un t-shirt noir, complétée par un pantalon noir et des chaussures assorties, alliant confort et sophistication.

Voir la photo.

Vous aimerez aussi: