Claude Legault et sa conjointe, Gaële, brillaient sur le tapis rouge

Sur le tapis rouge de l'opéra rock, Claude Legault et sa conjointe Gaële ont fait sensation avec des tenues élégamment décontractées et harmonieusement assorties. Claude arbore un look sobre et raffiné avec une chemise beige clair portée sur un t-shirt noir, complétée par un pantalon noir et des chaussures assorties, alliant confort et sophistication.

À ses côtés, Gaële brille dans une robe longue verte, fluide et légère, qui évoque la fraîcheur et la simplicité naturelle. Son collier doré apporte une touche de glamour à l'ensemble. Les sandales dorées à plateformes et le sac en cuir marron ajoutent une note bohème chic à son look.