Sébastien Delorme met au défi ses collègues d’Indéfendable avec des capsules humoristiques

Dans l’une des vidéos, Sébastien propose à ses partenaires de goûter un assortiment de chips aux saveurs peu conventionnelles. Naïla Louidort, alias Mélodie Dominique, s’est prêtée au jeu en goûtant des croustilles au brie et truffe ou encore aux champignons, sous les rires de ses collègues.

Mais c’est Mathieu Baron, qui interprète un policier-enquêteur, qui a offert le moment le plus mémorable. Après avoir goûté des chips au fromage bleu d’Auvergne puis aux poivrons grillés et chorizo, il n’a pas caché son dégoût! Les éclats de rire de Sébastien en disent long sur l’ambiance décontractée et bon enfant qui règne sur le plateau.