Sébastien Delorme s'éclate sous le chaud soleil du Portugal

Sébastien Delorme frappe à nouveau avec une vidéo où il joue au mannequin en vacances!

Cette fois-ci, l'interprète de Léo Macdonald dans Indéfendable nous entraîne sous le chaud soleil du Portugal.

Le montage vidéo est accompagné de la chanson des années 80 Take On Me du groupe a-ha. On y voit Sébastien Delorme en train de poser devant la mer, de sourire sur une terrasse avec une bière à la main et de relaxer sous les grands arbres du centre-ville de Lisbonne.