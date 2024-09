Sébastien Delorme fait une révélation surprenante

«C'est la grande rentrée télévisuelle. Je prépare mon coup depuis une semaine: je voulais attirer l'attention. Tu sais, les médias mainstream, on dirait qu’on ne sait plus comment attirer l’attention, donc ça demeure assez stable par rapport aux attentes. Je voulais essayer les réseaux sociaux. Surtout, je ne connaissais pas TikTok. TikTok, c'est vraiment une plateforme où c'est beaucoup plus jeune. Le problème en télévision de nos jours, c'est d'être capable d'attirer les jeunes. Je me suis prêté à l'exercice de faire quelque chose de 15 secondes qu'ils consommeraient sur TikTok. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis rentré dans le fameux algorithme, la machine, et ça s'est mis à se faire regarder».

Après avoir compris qu'il s'agissait d'un test, l'animatrice Isabelle Racicot a demandé à Sébastien Delorme s'il cesserait de faire des vidéos de la sorte. Il a répondu que non et qu'il avait même l'intention d'en publier d'autres!

Voilà une nouvelle qui réjouira les fans féminines qui commentent par dizaines les vidéos sexy du bel acteur. En terminant, on vous invite à voir la vidéo de Sébastien Delorme la plus vue depuis une semaine: celle où il finit par enlever son t-shirt sous les palmiers!