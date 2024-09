Matthieu Pepper nous offre une parodie savoureuse d'une vidéo de Sébastien Delorme

C'est donc après plusieurs publications du genre que l'humoriste Matthieu Pepper s'est livré à l'exécution d'une parodie hilarante le mettant en vedette dans un décor beaucoup plus modeste.

Effectivement, c'est vêtu d'une chemise ouverte, d'une camisole blanche, d'un jeans et de sandales que l'idéateur de la série Entre deux draps s'est donné un air sensuel sur la chanson Way Down We Go de KALEO.

On a adoré voir les angles originaux que Matthieu Pepper a choisi d'exploiter ainsi que la présence de sacs de poubelles et de trou dans sa camisole. Ça nous a fait bien rire! On a déjà hâte à une prochaine vidéo du genre!

Vous aimerez aussi: