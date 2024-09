Sébastien Delorme joue les séducteurs sur le bord de la plage en Floride

L'attente est enfin terminée

C'est demain que les téléspectateurs pourront découvrir la suite tant attendue de la quotidienne judiciaire Indéfendable.

La saison 3 commence alors que le cabinet Lapointe & MacDonald est plongé dans une terrible épreuve à la suite du décès soudain et violent de leurs confrères Inès et Me Legrand. Les associés devront trouver la force psychologique pour se relever et poursuivre leur pratique en se portant à la défense de leurs clients. Me Lapointe (Michel Laperrière) subit son opération avec succès et revient au cabinet plus motivé que jamais à se battre, alors que Léo (Sébastien Delorme) se retrouve au cœur d'une cause sous haute tension médiatique.

Kim (Julie Trépanier) soutient ses deux collègues en consolidant ses liens et sa place au sein du cabinet plus que jamais. Les criminalistes sont confrontés à des avocats de la Couronne habiles et combatifs, dont la nouvelle Couronne Me Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé) qui est prête à tout pour remporter son premier procès... contre son ex-associé, Léo MacDonald.