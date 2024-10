Samian: un touchant message pour son père qui a connu l’itinérance

Samian nous touche droit au coeur avec une nouvelle version de sa chanson L'itinérant.

Cet extrait musical, d'abord paru en 2017, aborde la réalité de son père qui a connu l'itinérance. En ce vendredi, le rappeur présente la version acoustique de la chanson.

En plus de nous offrir ce nouveau son à la fois doux et puissant, Samian soutient une cause qui lui tient particulièrement à coeur: la moitié des profits des droits d’auteur iront à l’organisation de la Nuit des sans-abri. Voici le touchant message de l'artiste: