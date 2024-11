Qui est le conjoint d'Elisapie?

La chanteuse Elisapie a récemment reçu tout un honneur: elle a un timbre à son effigie!

La bonne nouvelle a été annoncée par Postes Canada l'été dernier. Cette édition spéciale a été présentée afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones.

La Société a présenté trois nouveaux timbres. En plus de la chanteuse inuk, on peut se procurer des timbres à l'image de Josephine Mandamin, militante anichinabée, et Christi Belcourt, artiste métisse. Cette série vise à rendre hommage à «des leaders autochtones qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.»

