Elisapie aura un timbre à son effigie!

La chanteuse Elisapie recevra tout un honneur: elle aura un timbre à son effigie!

La bonne nouvelle a été annoncée par Postes Canada aujourd'hui. Cette édition spéciale sera présentée afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, qui a lieu chaque année le 21 juin.

La Société présentera trois nouveaux timbres. En plus de la chanteuse inuk, on pourra se procurer des timbres à l'image de Josephine Mandamin, militante anichinabée, et Christi Belcourt, artiste métisse. Cette série vise à rendre hommage à «des leaders autochtones qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.» Voici le superbe timbre à l'effigie d'Elisapie: