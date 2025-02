Qui est la conjointe de Jean-Michel Anctil?

Jean-Michel Anctil sera l'invité d'En direct de l'univers ce samedi.

Les chansons et les artistes préférés de l'humoriste seront mis de l'avant, et on s'attend à voir plusieurs de ses proches débarquer sur le plateau. On a d'ailleurs l'impression que sa conjointe fera elle aussi une apparition!

Mais qui est la blonde de Jean-Michel Anctil? Elle se nomme Mélodie Charest. Les tourtereaux sont ensemble depuis le printemps 2021.