Elisapie fait tourner les têtes avec un look pailleté flamboyant!

« Quand Elisapie m’a invité à participer au Grand Solstice dans une nouvelle formule télévisée, j’étais déjà comblé. Qu’on invite un allochtone comme moi rejoignait directement mes valeurs d’ouverture et de partage. Mais quand elle m’a demandé d’écrire une chanson toute neuve pour l’événement, avec une artiste que je ne connaissais pas, là on venait toucher à quelque chose d’encore plus profond. Mon amour de la création. Plusieurs mois ont passé et aujourd’hui cette chanson sort officiellement comme premier single de l’album de ma nouvelle amie Kanen. », a déclaré Louis-Jean Cormier sur Instagram au moment de présenter la chanson à ses abonnés.

De son côté, Kanen a décrit le tout comme ceci :

« Un hommage aux nuits silencieuses de la Côte-Nord qui me manque depuis que j’ai quitté Maliotenam. »

Suivez ce lien pour entendre la chanson en entier.

