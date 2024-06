Un premier projet en duo pour Florence Longpré et son amoureux

«Il s’agit du premier gros projet que nous faisons en couple et nous espérons que ce ne sera pas le dernier. Les noms de la dizaine d’artistes qui participeront à notre gala n’ont pas encore été dévoilés, mais nous avons une affiche formidable. Pour l’instant, tous les textes sont écrits. Nous avons pris de l’avance, car Florence est en tournage cet été. Pour ma part, je suis collaborateur à Sucré salé et je continue à donner des spectacles dans les festivals. De plus, je serai l’animateur de tous les spectacles extérieurs du festival ComediHa! salue Montréal, qui se tiendra du 18 au 28 juillet.», confie Pascal au Échos Vedettes.

L'enthousiasme est palpable alors que le couple se prépare à offrir une soirée mémorable. Bien que les noms des artistes participant à leur gala restent encore secrets, Florence et Pascal assurent qu'ils ont une affiche exceptionnelle en préparation.

Les préparatifs vont bon train, avec tous les textes déjà écrits en avance. Florence, présentement en tournage, et Pascal, collaborateur à Sucré salé et toujours actif sur scène, ont su gérer leur emploi du temps chargé pour se concentrer sur ce projet d'envergure.