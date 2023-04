Florence Longpré annonce une excellente nouvelle!

Voici ce qu'a confié l'autrice et comédienne au sujet de ce nouveau projet télé:

«Avec cette nouvelle série, j’ai envie de décomplexer le trouble mental, de plonger dans les méandres du délire psychique et de rendre tout cela plus humain, accessible; sans être plombant... S’il reste qu’il est extrêmement difficile de s’expliquer le sordide, on peut du moins essayer de le comprendre, y être empathique pour le guérir et peut-être, qui sait, le prévenir»

La saison sera divisée en 10 épisodes. Voici le résumé officiel de cette fiction dont le titre n'a pas encore été révélé :

«Cette nouvelle série n’échappe pas au ton signature dramatico-comique qui fait la marque de l’autrice. Elle y aborde un sujet costaud avec l’humour lumineux qu’on lui connaît. Elle raconte l’histoire de Suzanne, psychiatre et criminologue, qui, après deux ans d’absence à la suite d’un mystérieux incident, revient sur le marché du travail, à l’Institut Psychiatrique Mont‑Royal, où elle devra traiter avec les plus grands cas psychiatriques du pays.»

On pourra bientôt voir le tout sur Crave!