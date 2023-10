Florence Longpré se transforme en «planificatrice zoo-funèbre» et c'est hilarant

On a regardé le sketch en primeur, et on vous confirme que vous voulez voir ça! Particulièrement pour ses conseils sur les funérailles de gerboises et ses titres de livres pour enfants plus macabres les uns que les autres...

En plus de Florence Longpré, Math Duff s'invite lui aussi à Club Soly.

Il incarnera un spécialiste du paranormal qui vous fera hurler de rire. En voici un bref extrait: