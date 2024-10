Découvrez les magnifiques photos de mariage de Jennifer Abel et David Lemieux!

«Mr & Mrs Lemieux 🤍💍



Vous avez été plusieurs à me demander si j’étais nerveuse le jour de notre mariage et bien non . Nous avons savouré chaque minute de cette journée et tout cela grâce à @more.evenements

Un gros merci à tous ceux et celles qui on été présent en cette journée remplie de joie et d’amour 🤍», dévoile Jennifer sur Instagram.

Impossible de ne pas craquer devant les clichés pleins d'amour du couple! Comme ils sont beaux! Et que dire de leurs enfants, qui sont craquants à souhait dans leurs petits habits en noir (avec leurs espadrilles Nike)!

