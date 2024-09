Jennifer Abel et David Lemieux sont mariés!

L'une des photos partagées sur les réseaux sociaux montre deux shooters avec l’inscription: «Take a shot, we tied the knot» et la date du mariage, le vendredi 27 septembre. Un clin d'œil amusant qui reflète bien l’ambiance festive et joyeuse de la journée!

Les invités n'ont pas manqué de capturer eux aussi de précieux souvenirs, notamment la magnifique robe en dentelle de Jennifer, qui a fait sensation parmi les convives. La mariée rayonnait de bonheur aux côtés de son époux, David, un moment qu'ils attendaient depuis longtemps.