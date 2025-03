Jennifer Abel attend son troisième enfant!

Une merveilleuse nouvelle pour Jennifer Abel et David Lemieux: l'adorable petite famille s’agrandit encore! La célèbre plongeuse olympique et le boxeur accueilleront bientôt leur troisième enfant.

C’est via Instagram que Jennifer a partagé cette grande annonce avec ses abonnés. Dans une publication remplie d’amour, elle a écrit:

«And soon we will be 5 💛✨»

Accompagnée des hashtags #family, #love, #babyontheway, #pregnant et #soontobemomof3, cette heureuse nouvelle a rapidement suscité une vague de félicitations de la part de leurs fans et amis.

Au passage, on peut également découvrir une photo de l'échographie partagée par le couple ainsi qu'un mignon pyjama prêt à accueillir un nouveau poupon bientôt!