Des nouvelles de l’état de santé de Diane Lavallée

En raison de traitements médicaux imminents, la comédienne Diane Lavallée a dû se retirer de la pièce Appelez-moi Stéphane, prévue pour cet été.

Cette décision est survenue à la suite de l'annonce de sa maladie, un cancer du sein, nécessitant une pause dans sa carrière.

«Ayant été opérée et devant recevoir des traitements de radiothérapie, il me devenait impossible d’assister aux répétitions et de monter sur scène pour la période estivale. Je dois prioriser ma santé et retrouver ma forme. Je serai en pensée avec mes camarades de théâtre.», avait-t-elle confié.