Ariane Moffatt dévoile une rare photo avec ses trois enfants

Les jumeaux sont tellement rendus grands!

Ariane Moffatt et son amoureuse Florence sont mamans de trois garçons: les jumeaux Paul et Henri, qui fêteront leurs 11 ans cet été, ainsi que Georges, né en 2017.

Ce dernier a hérité de la passion pour la musique de sa célèbre mère. On l'a parfois vu en studio aux côtés d'elle et, plus récemment, il a montré ses prouesses à la batterie! On vous invite à revoir les craquantes images.