Voyez les première images de Louis Morissette dans le rôle de Françoise

Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux, Louis Morissette admet avoir été surpris en se découvrant en femme pour le film: «Je me trouvais vieille.»

Il ajoute que l’expérience lui a fait réaliser le poids du regard porté sur les femmes: «Ça me rappelait juste à quel point une femme de 52 ans a négocié avec plein d'affaires que moi, gars de 52 ans, je n'ai pas à faire.»

Voici ce qu'il a raconté à Gildor Roy dans le documentaire Dans un cinéma près de chez vous.