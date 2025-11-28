Voyez les première images de Louis Morissette dans le rôle de Françoise

Début du contenu principal.
Louis Morissette effectue un retour au cinéma dans un premier rôle avec le film François.e.
Il y partage l’affiche avec Pascale Drevillon, Geneviève Schmidt et Robin Aubert, explorant cette fois un univers bien éloigné de son quotidien.
Dans la bande-annonce de François.e, Louis Morissette incarne François, un scénariste en crise qui, pour relancer sa carrière, se fait passer pour une femme trans afin d’obtenir du financement. Il se retrouve alors à travailler avec Sarah, une femme trans authentique et inspirante, qui l’amène à confronter ses préjugés et à revoir sa vision du monde. Cette supercherie déclenche chez lui une profonde remise en question, tant personnelle que familiale.
Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux, Louis Morissette admet avoir été surpris en se découvrant en femme pour le film: «Je me trouvais vieille.»
Il ajoute que l’expérience lui a fait réaliser le poids du regard porté sur les femmes: «Ça me rappelait juste à quel point une femme de 52 ans a négocié avec plein d'affaires que moi, gars de 52 ans, je n'ai pas à faire.»
Voici ce qu'il a raconté à Gildor Roy dans le documentaire Dans un cinéma près de chez vous.
Le film François.e prendra l’affiche le 8 juillet 2026 partout au Québec.
