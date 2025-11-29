Rare sortie pour Naïla Louidort d’Indéfendable et son amoureux

La comédienne Naïla Louidort, que le public adore dans la série Indéfendable, a fait une rare sortie publique ces derniers jours, accompagnée de son amoureux!

Discrète sur sa vie personnelle et rarement vue lors des grands événements, elle a attiré les regards pour une cause qui lui tient à cœur: la lutte contre le cancer de la prostate.

Le couple a pris part à la soirée-bénéfice L’Affaire Papillon 2025, un événement phare présenté par PROCURE, qui se tenait au Marché Bonsecours à Montréal le 27 novembre dernier. Une soirée élégante où le nœud papillon était à l’honneur, mais surtout une occasion de rappeler l’importance d’en parler et de soutenir ceux qui sont touchés!

Voici Naïla et son amoureux Louis Turcotte lors de la soirée!