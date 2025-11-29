Rare sortie pour Naïla Louidort d’Indéfendable et son amoureux

Début du contenu principal.
La comédienne Naïla Louidort, que le public adore dans la série Indéfendable, a fait une rare sortie publique ces derniers jours, accompagnée de son amoureux!
Discrète sur sa vie personnelle et rarement vue lors des grands événements, elle a attiré les regards pour une cause qui lui tient à cœur: la lutte contre le cancer de la prostate.
Le couple a pris part à la soirée-bénéfice L’Affaire Papillon 2025, un événement phare présenté par PROCURE, qui se tenait au Marché Bonsecours à Montréal le 27 novembre dernier. Une soirée élégante où le nœud papillon était à l’honneur, mais surtout une occasion de rappeler l’importance d’en parler et de soutenir ceux qui sont touchés!
Voici Naïla et son amoureux Louis Turcotte lors de la soirée!
Rappelons que la comédienne avait profité de la grande soirée des prix Gémeaux en septembre dernier pour nous présenter son chéri, qui est directeur de la photographie!
Cette édition de L’Affaire Papillon a rassemblé plus de 350 convives, dont plusieurs ambassadeurs et ambassadrices issus des milieux artistiques, sportifs et médiatiques. La campagne annuelle Nœudvembre, qui encourage les hommes et leurs proches à porter fièrement le nœud papillon pour sensibiliser au cancer de la prostate, a permis d’amasser un montant jamais vu auparavant: 1 475 000 $!
La campagne, qui en est déjà à sa 12e édition, repose sur un message simple, mais puissant: « Osons le porter, osons en parler. »
Cette année, 33 personnalités se sont jointes au mouvement pour briser les tabous, encourager le dépistage et rappeler que chaque nœud papillon vendu soutient directement!
Pour donner pour la cause, c'est par ici!
Vous aimerez aussi: