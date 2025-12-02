Mireille Deyglun de retour dans nos écrans après 7 ans d’absence

Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver la comédienne Mireille Deyglun dans leurs écrans après une longue période d’absence.

Sept ans après sa dernière apparition au petit écran, dans Ruptures, l’actrice fera un retour remarqué dans la quotidienne judiciaire populaire Indéfendable à compter de ce mardi.

Elle y incarne Stéphanie St-Amand, une mère dont la fille, Élise Tremblay (jouée par Julianne Côté), est devenue paraplégique à la suite d’un accident.