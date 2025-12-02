Mireille Deyglun de retour dans nos écrans après 7 ans d’absence

Début du contenu principal.
Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver la comédienne Mireille Deyglun dans leurs écrans après une longue période d’absence.
Sept ans après sa dernière apparition au petit écran, dans Ruptures, l’actrice fera un retour remarqué dans la quotidienne judiciaire populaire Indéfendable à compter de ce mardi.
Elle y incarne Stéphanie St-Amand, une mère dont la fille, Élise Tremblay (jouée par Julianne Côté), est devenue paraplégique à la suite d’un accident.
Dans une entrevue accordée à l’Agence QMI, Mireille Deyglun a tenu à clarifier que son absence prolongée de la télévision n’était pas un choix personnel.
Elle a expliqué que son séjour en Chine, où elle a accompagné son mari Jean-François Lépine, a pu laisser croire aux directeurs de casting qu’elle n’était pas disponible.
Citant avec affection sa mère, la regrettée Janine Sutto, Mireille Deyglun a rappelé que ce métier est cyclique et est surtout fait de hauts et de bas.
L’actrice, qui a récemment privilégié le théâtre et la surimpression vocale a également abordé la réalité de son âge avec franchise. Toujours en entrevue avec l’agence QMI, elle a confié «J’ai 67 ans et, soyons réalistes, il n’y a pas tant de rôles que ça pour des femmes de mon âge.»
Mireille Deyglun s’est dite ravie de la complexité de son rôle dans Indéfendable, qui s’étend sur quelques épisodes.
Son personnage est lié à Me André Lapointe (Michel Laperrière) par une ancienne aventure, ce qui l’amène à lui demander de l’aide. Elle décrit Stéphanie St-Amand comme une « lionne » qui, motivée par son instinct maternel, ne sert pas toujours la cause de sa fille de la meilleure façon, posant des gestes qui dépassent parfois sa pensée.
En marge de ce retour à l’écran, l’artiste se prépare à vivre un grand bonheur personnel: déjà grand-maman d’un petit-fils vivant en Égypte, elle attend la naissance d’un deuxième petit-enfant prévue pour mars prochain.
Vous aimerez aussi: