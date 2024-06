L'actrice Amber Goldfarb enceinte de son deuxième enfant

Félicitations à Amber et son mari pour cette magnifique nouvelle! Que cette grossesse se déroule en toute sérénité et que l'attente de ce petit trésor soit remplie de bonheur et de moments précieux.

Psssst! Amber était accompagnée de son ami, le comédien Nico Racicot (Anna et Arnaud, Nuit blanche), sur le tapis rouge!

«Nico et moi, on a fait l’école de théâtre ensemble au Collège Dawson. On est restés des amis depuis ce temps. Il m’a souvent aidée à préparer mes textes pour Les moments parfaits. Il a un très bon sens de l'humour, une excellente compréhension de la nature humaine et il est très généreux. Je l’apprécie énormément!», conclut Amber.