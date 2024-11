Nathalie Simard au coeur de ce documentaire percutant sur l'Ozempic, voyez un extrait

Nathalie Simard a partagé un superbe selfie et elle en a profité pour se confier sur son célibat.

Comme vous le savez peut-être, la chanteuse et animatrice a divorcé l'an dernier. Elle et Lévis Guay ont été plus de 15 ans ensemble. Depuis, Nathalie Simard a appris à se prioriser et à faire des choix pour elle au lieu de vouloir plaire aux autres.

Aujourd'hui, elle le dit avec confiance: elle est vraiment bien dans sa vie de célibataire!

