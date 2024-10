Nathalie Simard et Gino Chouinard ont failli être un couple!

Mais l'émission a pris une tournure inattendue lorsque Gino a révélé un détail surprenant: Nathalie et lui ont failli former un couple dans le passé!

«Vous savez qu’on a déjà failli sortir ensemble, elle et moi?» a-t-il lancé, laissant les animateurs Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil bouche bée.

Avec humour, Nathalie a confirmé l’histoire: «C’est vrai! J’ai juste fait le mauvais choix, épaisse!», dit-elle en levant les yeux aux ciel.

Elle faisait référence à une époque bien lointaine, en 1989, alors qu’ils se côtoyaient dans l’univers de la télévision. À ce moment-là, Nathalie brillait déjà sous les projecteurs, tandis que Gino commençait à peine sa carrière.

«C’était à l’époque de Double défi, en 1989. Je commençais à peine à la télévision, tandis que Nathalie était déjà une star. Un collègue à moi tournait autour d’elle, et moi... eh bien, je suis sûr que mon père aurait été fier de moi. Je vais le dire comme ça. Pour ma part, j’étais un peu plus discret. Mais l’autre candidat était bien plus démonstratif que moi envers Nathalie. Donc, voilà l’histoire: chaque fois que Nathalie et moi nous croisons, nous nous rappelons que nous aurions pu être un couple!», a conclu Gino.

