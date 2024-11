Nathalie Simard est de retour à la télé, voici tout ce que vous devez savoir

Le 8 décembre à 19 h 30, Nathalie Simard, Mon Noël à l'Île sera diffusé sur le réseau TVA.

Place aux spéciaux des Fêtes à la télé

Pendant la pause des Fêtes, on aura droit à une foule de spéciaux de Noël sur les grandes chaînes québécoises. On pourra entre autres voir La vraie nature de Noël à TVA et Ciné-Cadeau à Télé-Québec.

Sur Noovo, LA destination des Fêtes par excellence, vous pourrez voir Big Brother Célébrités, le Noovo réveillon avec Marie-Mai le 8 décembre à 18h30. On pourra également regarder Le maître du jeu édition des Fêtes avec Louis Morissette, le 12 décembre dès 20h sur Noovo et noovo.ca .

D'ici là, vous pouvez découvrir la sélection des Fêtes sur Noovo.ca.