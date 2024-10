Voici pourquoi Gino Chouinard a décidé d’écrire un livre sur ses années à Salut Bonjour

Mardi dernier, Gino Chouinard a donné rendez-vous à ses amis et aux médias pour le lancement de son livre 3800 matins. On est allés à sa rencontre.

Préparer l’après Salut Bonjour

Ce n’est pas pour se désennuyer que l’animateur de la matinale a écrit cet ouvrage: «Le but de ça, d’abord, c’était de revisiter mes années de Salut Bonjour. Me forcer à m’arrêter et à y penser. Mais aussi avoir un petit projet à l’automne. Parce que quand j’ai quitté l’émission, c’était vraiment parce que j’avais rien, mais je me disais au moins si j’ai un livre, un projet quelconque, à l’automne, je vais me sentir encore engagé dans mon métier de communicateur. Mais j’utilise les mots autrement.»

21 ans à la barre d’une quotidienne, c’est long et ça donne plusieurs histoires à raconter. Gino explique comment il est parvenu à se rappeler de ces nombreuses années: «J’avais rien noté. [...] Tout ça s’est fait dans les derniers mois de la dernière année, mais en me replongeant dans des feuilles de route, en me replongeant dans des courriels reçus, en repensant à des moments marquants, à partir de là j’ai dit: “Ah cette histoire-là, c’est vrai!” Et là les souvenirs revenaient, mais ça me demandait une réflexion, ça été long.»