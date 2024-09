Gino Chouinard change de look

Gino Chouinard s'est offert une semaine de vacances de rêve en ce début septembre.

L'ex-animateur vedette de Salut Bonjour est parti en pleine nature afin de pratiquer une activité qu'il adore: la pêche!

Le photographe Pierre-Nicolas Lessard accompagnait la gang et a pris quelques photos de Gino Chouinard entre une pose d'hameçon et un lancer de canne à pêche. Les images nous permettent de voir que la star porte présentement une barbe toute grise. Voici le nouveau look de Gino Chouinard: