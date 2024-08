Nathalie Simard comble Marie-Joanne Boucher, voici pourquoi

Hier avait lieu la rentrée pour plusieurs diffuseurs et c'est sur le compte Instagram de Marie-Joanne Boucher que nous avons pu assister à un superbe moment avec Nathalie Simard.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c'était le lancement de programmation de TVA et Marie-Joanne Boucher s'y trouvait accompagnée de ses collègues comédiens de la série Sorcières.

On a pu voir, sur son compte Instagram, un moment plutôt glamour où les amis se font prendre en photo juste avant sa grande rencontre avec une de ses idoles de jeunesse, la merveilleuse Nathalie Simard. Celle-ci était présente car elle sera l'animatrice d'une toute nouvelle télé-réalité.

On a donc assisté à leur réunion et voir Marie-Joanne aussi heureuse de cette rencontre nous a donné le sourire. Nathalie Simard semblait également très emballée et a partagé leur photo sur ses réseaux sociaux en mentionnant adorer la comédienne.



On souhaite une belle rentrée à Marie-Joanne Boucher et à Nathalie Simard!

