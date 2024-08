Nathalie Simard est resplendissante au milieu d'un champ de tournesols

Nathalie Simard a mis de la lumière dans notre fil d'actualités Instagram avec une série de photos prises dans un immense champ de tournesols!

La chanteuse et animatrice semble vivre pleinement chaque journée de son été 2024 et adore en partager des parcelles avec ses abonnés. Sur les nouvelles photos, Nathalie Simard porte un rouge à lèvres rouge écarlate et d'imposantes lunettes solaires dorées. Un look totalement glamour en pleine nature!

Voici les photos, à faire défiler à l'aide de la flèche située à droite de la publication: