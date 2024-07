Nathalie Simard offre un concert intime dans ce lieu spécial

On sait qu'elle voue un amour particulier à cet endroit et ça se ressent dans les vidéos partagées. La vedette toute en voix était accompagnée de son pianiste et de son guitariste et ensemble ils ont offert plusieurs chansons connues de tous comme Les marionnettes de Christophe, Des croissants de soleil de Ginette Reno et Pas besoin de frapper de Jacques Michel.

La chanteuse, toute vêtue de blanc, était énergique et pleine de vie comme à son habitude. On a pu la voir inviter les spectateurs à chanter et danser avec elle. On pouvait clairement sentir que tout le monde était ravi de pouvoir participer. Qui ne l'aurait pas été?

