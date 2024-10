Séjour de luxe dans un dôme au Costa Rica: Mirianne Brûlé nous fait rêver!

Mirianne Brûlé a aussi publié ses moments de rencontres avec un crapaud et un criquet géants. Les deux plus grands que sa main! La belle a ensuite exprimé avoir plus peur des humains que des insectes, surtout après avoir passé six ans au Costa Rica, elle est plutôt fascinée.



On souhaite à Mirianne Brûlé un excellent séjour!

Vous aimerez aussi: