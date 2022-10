Rock of Ages: Feu roulant de vedettes sur le tapis rouge de la première!

La comédie musicale Rock of Ages a enfin pris d'assaut Montréal!

Jusqu’au 6 novembre, l’Espace St-Denis sera plongé dans l’univers de West Hollywood et de sa célèbre Sunset Strip avec le spectacle Rock of Ages. Jeudi soir, un feu roulant de vedettes est venu découvrir la formidable romance rock and roll qui met en vedette Lunou Zucchini, Jordan Donoghue, Rémi Chassé, Manuel Tadros, Joëlle Lanctôt, Tommy Joubert et plusieurs autres! C'est Joël Legendre qui assume la mise en scène de cette adaptation québécoise haut de gamme et audacieuse.