Matt Lang est père pour la deuxième fois: Voyez l'adorable photo de sa fille!

Violette pesait 7 livres 9 onces lorsqu'elle est née!

«Violette Mauricio Langevin 💜



Notre 2e merveille en parfaite santé est arrivée en fin d’après-midi le 26 avril dernier à 40,2 semaines.



Tu nous en as fait vivre des émotions cette journée là, et bien que ta naissance ne ce soit pas passé comme on l’aurait pensé/souhaité dû à certaines complications pour toi et pour maman, la finalité est belle et l’important c’est que tout le monde va bien.

Avec du recul et malgré que ce ne soit pas évidant, je ne changerais rien parce que c’est notre histoire à nous. Avec ton papa, on a fait un méchant beau trio, il a été plus qu’à la hauteur, exactement comme je savais qu’il allait être. Je suis à l’aise avec les décisions que nous avons prises, on a travaillé ensemble et surtout, on s’est écouté.

Mine de rien, ça fait déjà une semaine qu’on est une p’tite famille de quatre. Des parents plus que comblés -un peu fatigués aussi- et un grand frère rempli d’admiration pour sa petite sœur.



Merci la vie.», dévoile la maman comblée d'amour.