Laurence Leboeuf relève un grand défi: voyez la photo!

Laurence n’en est pas à son premier projet ambitieux! En plus de sa passion pour la course à pied, elle sera bientôt à l’affiche du film Deux femmes en or, une adaptation moderne du classique québécois, réalisée par la talentueuse Chloé Robichaud (Les jours heureux, Sarah préfère la course). Le long-métrage prendra l’affiche le 30 mai prochain, et on pourra y découvrir Laurence dans un tout nouveau rôle, bien différent de ses baskets de coureuse!

Laurence Leboeuf rejoint Avant le crash pour la dernière saison

Grande nouvelle pour les fans de la série Avant le crash: Laurence Leboeuf se joint à la distribution pour la troisième et ultime saison de la dramatique acclamée par le public.

Elle y incarnera la nouvelle flamme de François, un personnage complexe interprété par Émile Proulx-Cloutier. Selon le communiqué de Radio-Canada, François tentera de se reconstruire dans cette relation, mais attention: «derrière son état serein, le requin ne dort jamais»… Une phrase qui en dit long sur la tension à venir!

On peut donc s’attendre à voir la comédienne plongée dans des scènes riches en émotions et en rebondissements. Une présence qui promet d’ajouter encore plus de profondeur à cette dernière saison très attendue!