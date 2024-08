Maripier Morin sort du silence après le décès de son frère: «je reprends du mieux»

«Juste avant d’accoucher, Jean-Philippe Perras et moi on a fait une série de petites vidéos Mox Mocktail en prévision de l’été afin de vous inspirer et vous donner des idées.



Et puis tout est arrivé en même temps..

Je reprends du mieux tranquillement, et j’avais envie de vous partager celle çi.

Avec la canicule des derniers jours, je me suis dis que vous auriez vous aussi envi d’essayer ma recette de Moxsicle :)

Comme un creamsicle, mais avec un Mox 1 à saveur de Mangue! C’est delish et rafraichissant! Cheers ☀️ Prenez soin de vous les amis ❤️

Merci Monteur/lover Jean-Philippe Perras»

Nous lui envoyons de la douceur en cette période remplie de hauts et de bas.