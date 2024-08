Maripier Morin nous fait craquer avec cette vidéo de bébé dans un pyjama adorable

Maripier Morin a publié une petite vidéo de bébé Henri dans un pyjama adorable et on craque totalement!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, Maripier Morin et Jean-Philippe Perras ont accueilli leur deuxième enfant le 6 juillet dernier et depuis, on a toujours hâte d'avoir de ses nouvelles. De le voir sur le compte Instagram de l'animatrice nous a complètement fait craquer.

Son petit une pièce couvert de kiwi est juste trop mignon. Sur la vidéo, Maripier a écrit: «Les grosses pattes d'ours de mon ti-monsieur» en lui tenant la main. Henri ne manquera pas d'amour c'est certain.

Dans un autre ordre d'idée, on a aussi pu voir Maripier créer un recette de «Moxcycle» comme elle l'a nommé, en utilisant un de ses moxtails, du Kéfir et de la crème glacée. De quoi nous donner l'eau à la bouche! Toute la famille pourra donc se rafraîchir en ce temps de canicule!

