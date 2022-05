Maripier Morin a accouché!

«On s’attend à tout sauf….tout ce qui finalement arrive. La mère, la puissance, la force, la femme, mon amoureuse @maripiermorin : CO-LO-SSALE. Lynda « doula » Franklin, ange gardien parmi les vivants. TOUTE l’équipe de coeur et d’or du département de natalité de l’hôpital Brome Missisquoi Perkins, alliée et soeur dans l’impossible. Et puis toi, Margot; grand bonheur, petit amour et coeur en soleil. Bienvenue.», confie-t-il, partageant de magnifiques photos de l'accouchement à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.

Le couple nous offre une merveilleuse parcelle de son intimité avec ces craquants clichés avant/après la naissance de sa fille Margot!