Maripier Morin se transforme en Megan Fox et voici le résultat

Les réseaux sociaux des gens sur place regorgent de vidéos des looks de l'animatrice et on peut dire qu'elle est magnifique de la tête aux pieds.

On adore les superbes coiffures qu'a créées Marcus. Ses longs cheveux ondulés sont un réel coup de cœur et que dire de son look d'inspiration "sans maquillage"?

On a aussi eu droit de jeter un œil sur une table remplie de bijoux tendance et un rack plein de sublimes vêtements. Une chose est certaine, tant de beau réuni sur une seule et même photo risque de nous en mettre plein la vue!

