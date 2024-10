Louis-Jean Cormier avait un message pour son amoureuse Rebecca Makonnen

«C’est rare que je fais ça. (Trop rare d’ailleurs)

Mais je tiens à exprimer toute l’admiration et la fierté que j’ai pour mon amoureuse. C’est un travail ardu et bousculant mais tout aussi libérateur et récompensant.

Tu l’as réalisé en deux temps trois mouvements, comme d’hab!! Je souhaite à tous ceux et celles qui me suivent depuis longtemps de plonger dans la lecture de cet ouvrage profond et facile d’accès. "On ne peut que l’aimer davantage la gazelle!" disent les gens. Et ils ont bien raison.

Tu torches Reb!

Je t’aime»

Un message touchant et rempli d'admiration qui nous donne envie de courir à la librairie pour se procurer le livre de Rebecca Makonnen.

Vous pouvez visiter leslibraires.com afin de trouver celle qui est la plus près de chez vous.