Maripier Morin et Jean-Philippe Perras souhaitent avoir un deuxième enfant

«C’est un souhait qu’on a, Jean-Philippe et moi, que Margot ait un petit gentil, frère ou une petite sœur, ultimement plus tôt que tard, car je ne rajeunis pas. On verra ce que la vie va décider, mais on aimerait vraiment ça.», confie Maripier au Échos Vedettes.

Elle ajoute: «Mon chum a eu un gros automne, mais il est actuellement à la maison. Il prépare le lancement de l’album de Gustafson, mais il est très présent en ce moment. Jean-Philippe est d’ailleurs formidable dans une cuisine, il nous prépare de bons petits plats. On a une belle vie de famille. On est aussi chanceux, parce qu’on a deuxsets de grands-parents en forme, en santé, présents et disponibles quand on en a besoin.»

On souhaite tout le bonheur du monde à la petite famille!