Marie-Mai raconte une audition qui a mal tourné

Quel talent!: un rêve pour Marie-Mai

La chanteuse nous a récemment confié qu’elle a beaucoup de fun pendant les tournages de Quel talent! et qu’elle n’a jamais autant ri sur un plateau.

«On avait le feeling que ça allait bien se passer avec Anne, Serge et Rachid. Mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l’as pas vécu», explique Marie-Mai qui est d’ailleurs assise entre Anne Dorval et Serge Denoncourt pendant les tournages.