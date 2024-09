Marie-Ève Morency est mariée!

Le couple a choisi une célébration à leur image, loin des mariages traditionnels grandioses. Ils ont opté pour une cérémonie champêtre et intime, entourés de leurs proches dans les Laurentides. Le chalet familial, bien que trop petit pour accueillir tous les invités, a été complété par la location d’un autre espace à proximité pour recevoir famille et amis dans un cadre chaleureux et authentique.

Marie-Ève, fidèle à son style, a préféré une robe simple et élégante, courte et avec des manches longues, louée pour l’occasion. Ce mariage discret, mais rempli de moments forts, marque le début d’un nouveau chapitre pour eux, entourés d’amour et de simplicité.