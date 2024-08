Mariage pour la comédienne et animatrice Geneviève Néron

Longue vie aux nouveaux mariés!

Rappelons que Geneviève Néron a récemment brillé dans les séries Toute la vie et Sans rendez-vous et elle sera prochainement à l’affiche de Les Révoltés, qui sera diffusée cet automne. Les plus jeunes l'ont également connue dans la série jeunesse Réal-TV.

