Stéphane Rousseau nous fait vivre un long moment de malaise avec Pier-Luc Funk

On est crampés!

Outre Stéphane Rousseau, cet épisode réunissait Julianne Côté, Pierre-Yves Lord, Guylaine Tanguay et Valence. Vous pouvez le revoir gratuitement sur le site de Télé-Québec.

Un automne bien occupé pour Stéphane Rousseau

Cette saison, Stéphane Rousseau s'est greffé à l'équipe de Véronique et les Fantastiques en tant que collaborateur. On pourra aussi retrouver comme préposé bénéficiaire dans STAT. De plus, l'acteur, humoriste et artiste peintre reprendra son rôle d’enquêteur dans Chanteurs masqués cet automne.