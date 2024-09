Louis-José Houde vivra une grande première: «Je suis bien emballé»

Louis-José Houde annonce LA nouvelle que les fans montréalais attendaient: il ajoute une supplémentaire à son agenda déjà bien chargé.

La résidence de l'humoriste au Gesù a commencé hier et se poursuivra tout l'automne, mais toutes les représentations affichent complet. Louis-José Houde a donc écouté son public et décidé de présenter son spectacle Tu n'es pas spécial une fois de plus, le 30 novembre 2024, et ce sera au Théâtre Outremont.

Dans son infolettre, le populaire Québécois explique qu'il habite tout près de cette somptueuse salle, mais qu'il ne s'y est jamais produit. Ce sera donc une grande première pour lui!