Marie-Eve Janvier: un texte touchant pour souligner cette journée importante

«Aujourd’hui, c’est la fête d’un peuple que j’admire énormément.

Un peuple fier qui reste vivant par sa musique, sa langue et son histoire.

L’histoire du peuple acadien est bouleversante et ce qu’il faut retenir, c’est qu’en 1755, il a failli disparaître.

Ils se sont battus, soutenus, et y ont cru.

Aujourd’hui, des milliers d’acadiens.es feront du bruit dans les rues pour rappeler qu’ils sont toujours vivants.

Du sang acadien coule dans les veines de mes enfants et c’est le cœur rempli d’amour que je les vois à leur tour, incarner cette force et ce courage.

Bonne fête de l’Acadie mes amis.es »

Un texte inspirant venant d'une personnalité qu'on adore.

On se joint à Marie-Eve Janvier pour souhaiter une formidable Fête nationale de l'Acadie à ceux qui la célèbrent!