Voyez comme les enfants de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau ont grandi!

Marie-Eve Janvier nous fait craquer avec de nouvelles photos d'elle avec Jean-François Breau et leurs enfants!

La chanteuse et animatrice ne partage que rarement des portraits de famille sur les réseaux sociaux. Les nouvelles images nous permettent donc de voir que ses enfants ont bien grandi!

On y voit Marie-Eve Janvier, Jean-François Breau et les jeunes Léa, Laurence et Louis collés les uns aux autres en pleine nature. Voici les photos, à faire défiler en utilisant la flèche blanche située à droite au centre de la publication: